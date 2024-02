JULM MÄNG LASTEGA | Manona Paris: peaasi, et erivajadustega lastest lahti saaks?! Kaasav haridus võib streigi kiiluvees potist alla minna

Mul on tohutult kahju, et õpetajate streik on osaliselt sumbunud erivajadustega laste kottimiseks. Juba on nii meedias kui ka somes kuulda hüüatusi – olgu see 17eurone palgatõus, mis ta on –, et peaasi, kui streigi tulemusena nendest erivajadustega lastest lahti saaks! Kuhu jääb meie lubadus nii väikeses riigis iga laps kallis hoida ja kedagi mitte maha jätta?