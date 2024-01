FOTO | Lääne-Virumaal peeti narkokuritegudes kahtlustavatena kinni viis meest ja üks naine

Ida prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul leiti ja võeti ära isikute kinnipidamiste ja läbiotsimiste käigus ligi 50g kokaiini. „Meile teadaoleva info kohaselt on just need kinnipeetud isikud kindla aja vältel soetanud Harjumaalt nii kokaiini kui ka kanepit ning seejärel levitanud seda suurtes kogustes just Lääne-Virumaa tänavatel,“ selgitas Kabanov.

29. jaanuaril nõustus Viru maakohus prokuratuuri seisukohtadega ning võttis mehed kuni kaheks kuuks vahi alla. „Eestis on kokaiin populaarsuselt kolmas narkootikum ning seetõttu järjest suurem probleem ühiskonnas. Nagu ka antud juhul selgus, siis osteti see küll Harjumaal, kuid müümiseks ja tarvitamiseks oli see mõeldud Lääne-Virumaal. Ka üks gramm narkootilist ainet, mida käideldakse või tarvitatakse ebaseaduslikult on liiga palju, sest tarvitaja ei saa kunagi kindlalt teada, mida ostetud aine lisaks narkootikumile endale veel sisaldab või kuidas need ained tema organismis mõjuvad,“ sõnas Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Sofja Hristoforova.