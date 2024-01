KOOLIJUHID STREIGIST: on mõistetav, et õpetajad väärivad suuremat töötasu, kuid samas peaksime leidma lahendusi nii, et me ei kahjusta lapsi

2023. aasta alguses oli väga vajalik pea 24 protsendiline palgatõus, mis tõi õpetaja töötasu alammäära riigi keskmisele palgale lähemale. Käesoleva aasta alguses tõsteti õpetajate töötasu alammäära ning rõõmustame kokkuleppe üle veel pisut miinimumtasu kergitada, kuid teame, et ainult sellega me suuremat probleemi ei lahenda. Arenguseire Keskuse poolt eelmisel aastal tutvustatud raport viitab, et Eestis on üks maailma efektiivsemaid haridussüsteeme, ent see tuleb üha enam meie õpetajate ületöötamise arvelt. Üle alammäära ulatuv töötasu ei tule sageli seaduse poolt ette nähtud 35-tunnise töönädala eest, vaid tänu lisatööle. Ehk teisisõnu me tõesti ei lahenda suuremat probleemi pelgalt töötasu alammäära tõstmisega, vaid tegemist on kompleksse ülesandega, mis täna vajab lahendamist.