„EMME, PALUN LÕPETA ÄRA!“ Ema tegi ühismeedias otseülekande lapse kallal vägivallatsemisest. Sekkuma pidi politsei

Rahulik teisipäev, on kirjutatud TikTokis ühe video kohta. See on väga irooniline, sest video on kõike muud kui rahulik. Kaks rõõmsate nägudega naist viskavad otseülekandes viina, taustal tümpsub muusika, kosta on kriiskamist ja karjumist. „Emme, palun lõpeta ära,“ anub laps, keda karistatakse. Aga ema ei lõpeta.