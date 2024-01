PEIPSI JÄÄLAUSUJA: „Just keegi helistas, et sõitis jääprakku!“

„Üle-eelmine aasta oli hullumaja, kui kaks kolm inimest talvisel ajal järvel hukkub, on ikka halb,“ tunneb ligi paarkümmend aastat Peipsi jääväljadel sõitnud Marko Mesi ohtusid. Liigne enesekindlus on tallegi kätte maksnud ja temagi on mootorsaaniga vette sõitnud.