AITAB KÜLL! Eestis rebiti Lenini kujult kultuurimälestise tiitel

1979. aastal Matti Variku tehtud Vladimir Iljitš Lenini monument nimetati kultuurimälestiseks 1997. aasta juunis. Käesoleva aasta jaanuaris eemaldas aga kultuuriminister Heidy Purga värske käskkirjaga Lenini monumendilt kultuuripärandi rolli. Siiski ei tähenda see, et Variku tehtud Lenini kuju kaotaks Eesti riikliku kaitse. Skulptuur elab oma elu edasi museaali katusmõiste all Eesti ajaloomuuseumis. Kuni 2016. aasta kevadeni asus see Pärnu Rüütli väljakul. Muudatuse põhjuseks ongi asjaolu, et seni käsitleti monumenti tarbetult nii kultuurimälestise kui ka museaalina.