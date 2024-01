ETTEVAATUST! Ida-Eesti teed on väga libedad ja nähtavust piirab udu

Kolmapäeval on valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, ennelõunal Ida-Eestis sekka ka lörtsi ja jäävihma. Esineb udu ja jäidet. Õhtul lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb ja pilved hõrenevad. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 13, hilisõhtul saartel kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on +1..+4°C.



Neljapäeval liigub üle Skandinaavia aktiivne madalrõhkkond ja selle servas on meie ilm väga tugeva edela- ja läänetuulega. Öösel jõuab sadu saartele ja laieneb hommikuks üle maa – sajab põhiliselt lörtsi, sekka ka vihma. Õhtu poole sajuhood hõrenevad ja muutuvad lumisemaks. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, päeval +1..+4°C, õhtul langeb mandril alla 0°C.



Reede öö hakul tuleb lahkuva madalrõhkkonna järel veel lumehooge. Puhub jõuline lääne- ja loodetuul. Päeval liigub üle kõrgrõhuhari ja saju võimalus on väike. Läänekaare tuul on mõneks tunniks nõrgem. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul -3..+2°C, õhtul on üürikeseks kargem. Samal ajal laieneb õhtuks Läänemerele juba uue madalrõhkkonna serv ja saartele jõuab lume- ja lörtsisadu. Algab lõunatuule tõus.



Laupäeval liigub uus madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Soome ning selle servas sajab meil öösel lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Päeval muutub sadu ka mandril vesisemaks ja pärastlõunaks hõreneb. Tuul on suurema osa ajast tugev – puhub öösel lõunast ja edelast, päeval läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis 0..+2, Kesk- ja Ida-Eestis 0..-5°C, hommikuks tõuseb, päeval +1..+6°C piires.



Pühapäeval tugevas läänevoolus üks madalrõhkkond eemaldub ja järgmine jõuab juba Skandinaavia kohale ning nende lõunapoolses servas sajab meil kohati lörtsi ja vihma. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -2..+3°C, päeval 0..+4°C.



Uus nädal algab madalrõhkkonna servas lumehoogudega ja mõõdukalt külma ilmaga. Lääne- ja loodetuul on tugev. Õhutemperatuur on saartel -2..+1, mandril -2..-7°C.