KAASAVA HARIDUSE MÕJU: põhiaur läheb sellele, kuidas õpetada erivajadusega last

„Täna on kompetents pillutatud laiali ning on tekitatud reaalne inimpõud,“ selgitab Tartu erakooli juht Urmo Uiboleht. „Kuidas saab olla, et õpilaste arv langeb, aga õpetajate arv tõuseb? Sest nüüd on igasse kooli vaja paari inimest, kes tegeleksid erivajadustega õpilastega. See ongi kaasava hariduse vili.“