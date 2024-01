Presidendiballile minev Lauri Läänemets: valitsus ei ole koht, kus presidendi vastu streikida

„Valitsuse liikmena ma kindlasti osalen Eesti vabariigi auks korraldataval presidendi vastuvõtul. Valitsus ja selle liikmed peavad minu arvates presidenti kui riiklikku institutsiooni austama, isiklike arvamuste ja haavumuste väljaütlemine tuleb jätta aega kui seda ametit enam ei peeta,” ütleb Lauri Läänemets lisades, et president on otsustanud riigi sünnipäeva tähistada vastuvõtuga, mis on eelkõige tänuavaldus paljudele poliitikavälistele inimestele. „Mulle meenub, et hiljuti boikoteeris presidendivastuvõttu EKRE ning selle kordamist ma heaks tooniks ei pea. Loomulikult Riigikogu liikmed on siin vabad tegutsema ja otsustama aga vabariigi valitsus ei ole koht kus presidendi vastu streikida.”

President ei kutsunud sel aastal vabariigi aastapäeva vastuvõtule kõiki riigikogu liikmeid.