EELK vaimulikud tahavad julgeolekuohuks peetud metropoliidi elamisloa pikendamist, kirik ise seisukohta ei võta

Eesti riik ei pikenda Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhi, metropoliit Eugeni, kodanikunimega Valeri Reshetnikov elamisluba, kuna tema tegevus on Eestile julgeolekuohuoht. „Reshetnikov toetab oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes agressorit ning ta pole vaatamata varasematele hoiatustele oma käitumist muutnud,“ on öelnud Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru. Muuhulgas on siseministeeriumi esindajad Reshetnikoviga korduvalt rääkinud ja talle selgitanud, et tal tuleb oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes loobuda Kremli režiimi ja Venemaa sõjategevuse õigustamisest. „Meile teada oleva info kohaselt saab metropoliit Eugenile tehtud etteheiteid pidada meelevaldseiks ja üksnes poliitiliselt motiveerituteks. Eesti vabariigil ei ole põhiseadusest tulenevalt pädevust kirjutada kirikujuhtidele ette, milliseid poliitilisi või ühiskondlikke seisukohti nad peavad avaldama või, kui ei ole tegemist seaduses selgesti keelatud üleskutsetega, ei tohi avaldada,„ teatavad EELK vaimulikud Enn Auksmann, Illimar Toomet ja Veiko Vihuri.

„Igaühel on põhiseaduslik õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele ja mitte kedagi ei tohi sundida neid muutma. Teadaolevalt ei süüdistata metropoliit Eugenit mitte üheski õigusrikkumises, vaid valitsuse poliitiliste seisukohtade ebapiisavas omaksvõtus ja väljendamises. Niisamuti ei ole Eesti Vabariigil vähimatki kompetentsi sekkuda kirikutevaheliste suhete korraldamisse, mis kuuluvad kanoonilise õiguse valdkonda,“ leiavad vaimulikud, kelle sõnul tuleb metropoliit Eugeni elamisloa tühistamise otsus ümber vaadata.

Toomas Nigola EELK konsistooriumi kantseleist sõnas Õhtulehele, et EELK ei ole pidanud vajalikuks kujundada selles küsimuses oma seisukohta.

Mis puudutab Reshetnikovi elamisluba, siis selle menetlemine on politsei-ja piirivalveameti pädevuses ning ministeerium antud protsessi ei sekku; samamoodi ei mõjuta isiku elamisloa menetlust mistahes kõrvaliste isikute hinnangud, arvamusavaldused või üleskutsed, vahendas Vootele Päi siseministeeriumist.