JUHTKIRI | Luik, haug ja vähk – streik on toonud välja selle, et valitsuse sees käärib korralikult

Streik on toonud välja sellegi, et valitsuse sees käärib korralikult. Meenutagem kas või jõulueelset kaitseminister Margus Tsahkna (E200) ja rahandusminister Mart Võrklaeva (Reform) kukepoksi. Nüüdki tuli viimasele üllatusena, et haridusminister Kristina Kallas (E200) leidis viimaks raha õpetajate palkadeks. Kristina Kallas seevastu rõhutas, et lisaraha leiti sotside ja E200 pingutuste tulemusena (ehk siis mitte tänu peaministriparteile). Vägisi kerkib silme ette Krõlovi valm, kus koormat vedasid luik, haug ja vähk.

Kogu selle kisma keskel on saanud märgilise tähenduse presidendi vastuvõtt: esimest korda ürituse ajaloos ei kutsuta sinna tervet riigikogu. Ja tundub, et põhjusega – kuidas said ühiskonnas asjad nii kaugele areneda, et ainus viimaste kuude peamine märksõna on vastasseis? Pidevas obstruktsioonis on kadunud igasugune võimalus midagi mõistusega arendada.