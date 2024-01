Peipsil uppus motokelguga läbi jää vajunud kalamees

Mustvee kordoni piirivalve välijuht Olav Ojasaar rääkis, et õnnetus juhtus Eesti väravates, kus on ohtlikult õhukese jää tõttu viibimine keelatud „Kui muidu on järvistul jääpaksus keskmiselt pool meetrit, siis selles konkreetses kohas on jää ohtlikult õhuke ning seetõttu on sinna minek ka inimelude kaitseks keelatud,“ märkis Ojasaar.