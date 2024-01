BIDENI KÄTTEMAKS: kuidas kavatseb USA vastata Jordaanias toimunud rünnakule?

Tabamuse saanud USA armee eelpost ehk Torn 22 asub Jordaania kirdeosas – üsna Iraagi ja Süüria piiride lähistel. Avalik teave eelposti kohta on piiratud, ent väidetavalt täidab see tarnekeskuse ülesannet teisel pool Süüria piiri asuvale al-Tanfi garnisonile. Viimane on olnud võtmetähtsusega punkt võitluses Islamiriigi võitlejate vastu. Tasub märkida, et Jordaania on piirkonnas üks väheseid USA liitlasi – nende vahel on sõlmitud julgeolekulepe ning koos korraldatakse sõjalisi õppusi.