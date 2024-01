FOTO | Aasta kirjandusõpetaja on Anu Kell

„Eesti kirjandus on meie rahva väärtuste kogum, eestlaste kasvamise ja kujunemise lugu. On väga oluline, et tänapäeva noored inimesed oskaksid tõlgendada ja väärtustada oma juuri. Seetõttu olen kirjanduse õpetaja ja uhke selle üle,“ ütles aasta kirjandusõpetaja Anu Kell.

„Laps kohtub raamatuga esimest korda ilmselt kodus, aga sügavalt kirjandusse sukeldub ta ikkagi koolis ning siis on just kirjandusõpetaja see, kes innustab raamatut lugema, arutlema, mõistma seda, mida kirjanik on öelda tahtnud. Seega omab kirjandusõpetaja iga inimese arengus võtmerolli. Anu Kell on aastakümneid innustanud oma õpilasi armastama eesti autoreid ja kirjandust, andes neile võtme, mis võimaldab maailmast paremini aru saada. Aasta kirjandusõpetaja tiitel on tunnistus tema suurepärasest tööst,“ ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Õpetaja valis Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Tallinna Kirjanduskeskuse ja kultuuriministeeriumi ühendkomisjon. Tiitliga kaasneb rahaline preemia. Eelmisel aastal oli aasta kirjandusõpetaja Märjamaa gümnaasiumi õpetaja Sirje Nootre.

„Eesti kirjanduse päev juhib meie tähelepanu süvenemisse kirjasõnasse. Vaid süvenedes tekib sisuline arusaamine ning suutlikkus mõista nii ümbritsevat maailma kui teist inimest,“ ütles president Alar Karis Eesti kirjanduse päeva puhul peetud sõnavõtus.

Riigipea sõnul tähistame eesti kirjanduse päeva, sest selle kaudu avaldub ja jääb kestma meie vaim, tuuakse kuuldavale meie lugu, antakse maailmale aimu eestlase olemisest ja kultuuri- ning vaimuruumist. „Sellest, mis teeb meist eestlased. Või mis teeb meist ka setud, võrokesed, mulgid või saarlased. See on meie iseolemise tõestus kõige avaramal kujul. Hinnakem sestap meie mõtlejaid, kirjanikke,“ ütles president Karis.

„Meie kirjanduslugu pakub meile võrratult erinevates stiilides, registrites, vormides, temaatikates ja murretes mõtteruumi. Ja see ei näi lõppevat – ka meie praegusaja autorid hoiavad kätt meie elu ja keele pulsil ning seda igaüks iseomal viisil. Hinnakem sestap puhast keelt ja stiili,“ ütles riigipea.

President Karis märkis, et lugemine sunnib meid ära kuulama teistsugust ja uut ning seda eriti meie pealiskaudsust soosival ajastul ning just kirjutades mõeldakse mõtted kõige eredamalt ja selgemalt lõpuni. President Karis viitas ka hiljutise uurimuse tulemustele, kuidas ekraanilt lugemine vähendab arusaamisvõimet ning sügavama arusaamise jaoks on eelistatavam lugeda paberilt. „Hinnakem sestap päris raamatuid,“ sõnas ta.