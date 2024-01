Politsei otsib Tartus kadunud 13aastast Kadri Lyd

Politseinikud on vestelnud tüdruku lähedastega, kogunud infot tema võimalike liikumissuundade kohta ja kontrollinud tema võimalikke viibimiskohti Tartu linnas, kuid tüdrukut ei ole kahjuks leitud.

Kadri Ly on 168 cm pikk ja saleda kehaehitusega. Tal on tumedad lühikesed juuksed, seljas must lühike jope ja jalas pealuudega riidest püksid.