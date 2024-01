„JÄRGMINE PEATUS“ | Lugusid, kuidas hurmuritest tuneeslased eurooplannasid landivad – selle jaoks on isegi oma sõnavara!

Enamuse Tuneesias viibitud ajast on Thea veetnud riigi lõunaosas Douzi piirkonnas, mida nimetatakse kõrbeväravaks. Kui pealinn Tunis on euroopalik, siis mida enam minna lõunasse, seda autentsemaks eluolu muutub.

Juttu tuleb kohalikest pulmadest (näiteks on köögimööbel hea kink pulmadeks), et naised võivad lahutuse sisse anda, et seaduse alusel on naised ja mehed võrdsed (mis pole Araabiamaades tavaline), eurooplannasid lantivate tuneeslaste sõnavarast, miks peaks Tuneesias naeratamist (teatud olukordades) vältima ja palju muud.