ANDREI KOROBEINIK: miks mitte pangamaks? See lahendaks korraga mitu probleemi

Kindlasti ei tohiks eeldada, et pangandussektori nii anomaalselt kõrge kasumlikkus püsib ka tulevikus. Euribori intressimäär on juba languses ja tõenäoliselt on käesoleva aasta tulemused võrreldavad 2023. aastaga, mille järel hakkavad pankade kasumid vähenema. Kuid täna on miljard eurot aastas Eestile oluline summa. See on kolm protsenti riigieelarvest ehk umbes sama palju kui meie investeeringud kaitsekuludesse.