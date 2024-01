RÄIGE SOLVANG | Joonas Laks: Maria Jufereva-Skuratovski kahtlustas korteriühistute juhte varastamises. Signaal, mis sellega antakse, on väga vale

Euroopa Liit eesotsas Euroopa Komisjoniga on võtnud sihiks aidata inimesed välja energiavaesusest investeerides meie kõigi elukondlikkusse varasse – plaan on aastaks 2050 renoveerida kõik praegu soojust ja energiat raiskavad korterelamud säästlikeks ja kaasaaegseteks. Paranevad nii inimeste elutingimused kui ka võimalus saavutada kliimaeesmärke. Maria Jufereva - Skuratovski väide, et ühistute liikmed pelgavad renoveerimisega alguse tegemist juhatuse liikmete kleptomaaniliste kalduvuste pärast, on ausalt öeldes paljudele meist solvav.