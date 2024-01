TABELID | KULUD SUUREMAD KUI TULUD?! Kuidas läheb erakoolidel? Kes küsib raha juurde omanikelt, kes lapsevanematelt?

RÄNGIMAD MIINUSED: Sihtasutuse Estonian Business School põhitegevus on viimasel kolmel aastal olnud enam kui poole miljoni euroga miinuses. Tartu erakooli pidav Hariduse edendamise sihtasutus on kolmandat aastat jutti suurima negatiivse netovaraga. Audentese Koolide sihtasutusel ületavad lühiajalised kohustused käibevara aga 1,2 miljoni euroga. Tallinn International School OÜ on aga olnud kolme näitaja osas miinuses kõigil kolmel viimasel aastal.