OTSE | Haridustöötajate liit vastab haridusministri pakkumisele streigi lõpetamiseks

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas teatas teisipäeval, et on koos valitsuserakondadega leidnud lahenduse, kuidas panustada lisaks õpetajate palgatõusu ühiselt 5,7 miljonit eurot.

„See on valitsuse tervikkokkulepe. Ei saa öelda, et ainult konkreetsete erakondade ministrid neid kärpeid teevad,“ lausus Kallas ERRile. Kallase ütles Vikerraadio saates „Uudis +“ , et 5,7 miljonit eurot tuleb haridusministeeriumi, majandusministeeriumi, siseministeeriumi, maaeluministeeriumi, regionaalministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi tegevuste kärbetest.

Lisarahaga kerkiks õpetajate keskmine palk 6,6% ning alammäär tõuseks 1820 euroni, seega säiliks õpetajate palga suhe Eesti keskmisesse, olles 112%. Minister on teinud töötüli lõpetamise ettepaneku ka Eesti Haridustöötajate Liidule.



„Kokkuleppe saavutamise korral investeeriksime käesoleval aastal õpetajate palkadesse pea 40 miljonit eurot. Siiski on õpetajate soov lisaks palgaküsimusele ühiselt kokku leppida ka karjäärimudel ja koormusarvestus, et koormus oleks paigas ja karjäärivõimalused selged. Seepärast saatsin eelmisel nädalal läbirääkimiste kutsed kooli pidajatele, et ühiselt sõlmida pikaajaline haridusleppe aastateks 2025-2027. Läbirääkimised algavad 19. veebruaril,“ ütles haridusminister.