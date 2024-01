ÕL VIDEO | STREIK LÄBI! Haridustöötajate liit võttis valitsuse palgapakkumise vastu

Reemo Voltri ja Kaja Kallas tulid riikliku lepitaja juurest ja sõlmisid töötüli lõpetamise kokkuleppe. Haridustöötajad nõudsid ka tasu tekkinud õpilünkade tasandamise eest. Voltri ütles, et streik on lõppenud ja koolid jätkavad homsest tööd. Voltri ütles, et on näha, et üks erakond valitsuses ei soovi olukorda tegelikult lahendada, kuid õpetajad otsustasid vastu võtta selle pingutuse, mida kaks erakonda tegid, et punnseisust üle saada. „Streigi lõpetamisega anname valitsusele võimaluse pöörata nägu haridustöötajate poole ja oma vigu parandada.“ Voltri on nõus kriitikaga, et palgatõus ei ole piisav, kuid kokkulepe sõlmis, sest järgnevad muud konkreetsed sammud olukorra parandamiseks. Voltri lisas, et lisaks õpetajatele tõusevad tänavu palgad meditsiinitöötajatel, riigikogul, kõrgematel riigiametnikel.