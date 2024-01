OLEG SAMORODNI: Euroopa Liidu ja NATO ühtsust saab kõige paremini kahjustada seestpoolt „kasulike idiootide” abiga. Mõnes riigis tulevad nad ka võimule

Kõige veenvam näide on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon - Organization for Security and Cooperation in Europe ehk lühendatult OSCE. Neile, kes ei tea või on unustanud, tuletan meelde, et OSCE loodi Euroopa riikide riigipeade ja valitsusjuhtide üleeuroopalise kohtumise tulemusena. See kohtumine toimus 1975. aastal Helsingis. Võeti vastu väga pikk lõppakt. Selles dokumendis oli kolm aluspõhimõtet: esiteks pärast teist maailmasõda Euroopas tekkinud riigipiiride puutumatus, teiseks kõigi vastuoluliste probleemide lahendamine eranditult läbirääkimiste teel ning kolmandaks riikidevaheliste suhete loomine ja arendamine rahvusvahelise õiguse raames.