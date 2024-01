OTSEBLOGI | Droonide sõda: Ukraina teatas 35 droonirünnakust, venelased tulistasid väidetavalt alla 21 vaenlase drooni

Ukraina president on läbipaistvuse edendamise raames avaldanud oma sissetulekud kaheaastase perioodi jooksul. Volodõmõr Zelenskõi ja tema pere teenisid 2022. aastal 3,7 miljonit grivnat, mis võrdub u 90 000 euroga. Zelenskõi sissetulekud langesid 2022. aastal, kuna ta teenis sõja puhkemise tõttu vähem renditulu oma kinnisvaralt. Zelenskõi on kutsunud riigiametnikke üles avalikustama oma sissetulekuid, et suurendada läbipaistvust ja kaotada korruptsioon, kuna Ukraina püüab täita Euroopa Liiduga ühinemise rangeid nõudeid.

Ühendkuningriigi kaitseministeerium kirjutab luureraportis, et sagenenud rünnakud Vene armee värbamiskeskustele viitavad, et Venemaa avalikkus ei usalda Putini lubadust presidendivalimiste eel, et Venemaal ei tule teist mobilisatsioonilainet.

Venemaa föderatsioon värbab Valgevene noori oma sõjaväeakadeemiatesse.

Briti väljaanne Telegraph kirjutab, et kolme aasta pärast võib Venemaal olla märkimisväärne edu lahinguväljal. Selle üheks põhjuseks on märgatavalt suurenenud relvade tootmine, millega NATO ei suuda tempot hoida.

Väljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Liit kaalub Ungarilt hääletamisõiguse ära võtmist juhul, kui riik peaks vetostama 50 miljardilise Ukraina abipaketi järgmisel nädalal toimuval Euroopa Ülemnõukogul.