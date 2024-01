LAHENDUS PAISTAB? Kristina Kallas: lisaraha õpetajatele tuleb ministeeriumite tegevuste kärbetest, tegin ettepaneku streik lõpetada

Lisarahaga kerkiks õpetajate keskmine palk 6,6% ning alammäär tõuseks 1820 euroni, seega säiliks õpetajate palga suhe Eesti keskmisesse, olles 112%. Minister on teinud töötüli lõpetamise ettepaneku ka Eesti Haridustöötajate Liidule.

„Mul on olemas õpetajatele ettepanek, mis lõpetaks selle streigi ära. Eesti 200 ja sotside ministrid on leidnud lahenduse, kust leida õpetajate palgatõusuks lisaraha. Täna valitsuse RES arutelul tuleb see kokkulepe teha ja homsest peatuks loodetavasti ka streik,“ sõnas minister Kristina Kallas.

Pärastlõunal selgus, et valitsus jõudis õpetajate palgatõusuks 5,7 miljoni eraldamises kokkuleppele.

„See on valitsuse tervikkokkulepe. Ei saa öelda, et ainult konkreetsete erakondade ministrid neid kärpeid teevad,“ lausus Kallas ERRile. Kallase ütles Vikerraadio saates „Uudis +“, et 5,7 miljonit eurot tuleb haridusministeeriumi, majandusministeeriumi, siseministeeriumi, maaeluministeeriumi, regionaalministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi tegevuste kärbetest. Kuna sotsiaalministeeriumis on ministriteks nii terviseminister Riina Sikkut (SDE) kui ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE), siis annab Kallase sõnul oma panuse ka Reformierakond.