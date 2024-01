SÕJAKOKKUVÕTE | Vene pensionär läks sõjavastaste postituste eest vangi

Ajaleht Financial Times kirjutas, et euroliit tegi ettepaneku keerata kinni Ungari rahakraanid, juhul kui Budapest blokeerib sel nädalal edasist abi Ukrainale. Ungari on nüüd enne neljapäevast erakorralist tippkohtumist andnud märku oma valmisolekust leida kompromiss.