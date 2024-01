HULLUD PÄEVAD TRAUMAPUNKTIS | Kultuuripealinna aasta algas Tartus luude murdmisega

Vägagi nooruslik Helgi tunneb ennast kindlana ka tänavatel, kus kergkruusa asemel katab asfalti konarlik veega kaetud jää. Tema salarelvaks on ratastega ostukott.

Ostukäru enda järel tõmbav Helgi ütleb, et see on hea abivahend libeduse korral.