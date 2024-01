JUHTKIRI | Ratas veeres Isamaasse

Muidu ümmarguse imagoga Keskerakonna eksjuht Jüri Ratas tegi esmaspäeval seekord üheselt mõistetava avalduse, et leidis oma rahusadama vähemalt selleks korraks Isamaa rüpes. Lüke, mida vähemalt Õhtulehe kolumnistid juba ammu ette ennustasid.

Igal juhul on aga Ratas veeretanud välja pretsedendi. Ei mäletagi, et keegi kunagistest erakonnajuhtidest, kelle pagasis on Tallinna meeri, riigikogu aseesimehe ja peaministri kogemus, oleks niimoodi leeri vahetanud. Staarparteilaste minevikusiblimistega ajal, kui parteid veel pidevalt muutusid, ühinesid või pärast väiksemaid sättimisi-muutmisi nime vahetasid (Mõõdukate muutumine sotsideks, Eesti Liberaaldemokraatliku Partei saamine Reformierakonnaks või hilisemast ajast Rahvaliidu muundumine EKREks) seda võrrelda ei saa.

Keskerakond on igatahes kaotanud staažika ja populaarse poliitiku, kellel on oma kindel ja sugugi mitte väike valijaskond. Ainsad võitjad – kui Ratase lahkumist üldse nii saab nimetada – on erakonna praegune juht Mihhail Kõlvart, keda pärast paljude karismaatiliste liikmete lahkumist ei sega enam miski omasoodu talitamast, ja Yana Toom, kes sai lahti võimalikust konkurendist europarlamendi valimistel.

Aga koos sellega omandab Keskerakond üha enam vene partei ilmet. Kuigi - kas see nii halb ongi, pole ju niivõrd tugevat (vähemalt hetkel) vene parteid Eestis ju kunagi olnud (spekulatsioonid, kas see partei on truu Eestile või pigem Venemaale, jätame siinkohal mängust välja). Kui muidugi 13 protsendi lähedale langenud toetust ja viiendat kohta erakondade edetabelis enam tugevuseks saab pidada.