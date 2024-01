KUST VÕTTA ÕPETAJATELE LISARAHA? Koolijuht: „Me ei pea looma arhitektuurseid monumente. Teeme koolimajad puidust.“

„Peaminister ütles, et kui on raske haigus, ei aita plaastri panemisest,“ ütleb Eesti haridustöötajate liidu (EHL) juht Reemo Voltri, et õpetajatele parema palga maksmiseks on vaja hariduses ümberkorraldusi, kuid need ei aita lahendada praegust punnseisu. Kuid ta möönab, et valitsuse soov teha hariduses muutusi, on mõistlik.