KASUTAMATA VÕIMALUS! Õpetajate streik eestlasi reisima ei meelitanud

Go Traveli turundusjuht Kädi Pupart ütleb, et nõudlus reisipakkumiste järel on tõesti suurenenud, kuid õpetajate streigi mõju ta sellele ei näe. „Aasta algus on alati aktiivsem plaanide tegemise, sealhulgas reiside broneerimise mõttes. Küsitakse nii viimase hetke pakkumisi kui broneeritakse juba ka suvereise ning kaugemalegi,“ ütleb ta.