Politsei otsib Pärnumaalt Tootsi alevist kadunud 60aastast Viktorit

Mees on umbes 175 cm pikk, kõhnema kehaehitusega ja tal on lühikesed heledad veidi punakat tooni juuksed ning habe. Viktoril puuduvad esihambad ja sõrmeotsad on nähtavalt moondunud. Mehel võis kodust lahkudes seljas olla must nahkjope ja jalas tumedat värvi püksid. Mees võib liikuda nii Tootsi kui ka Pärnu piirkonnas.