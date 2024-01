MAGUS KASUM KUKKUS KOKKU. „Madalate intresside aeg, mis on olnud üürituru dopinguks, on läbi. Tulus äri muutub keskpäraseks.”

Pilk üüriturule näitab, et pakkumisi on 50 protsenti ülearu. Nõudlus elamispindade järele on nõrk, see aga määrab hinna. Keskmistel tingimustel soetatud üürikinnisvara on praegu selgelt miinuses. Eriti teravalt said pihta üürileandjad, kes ostsid korteri aastatel 2020–21, kui kinnisvara „õnnestus“ saada tagasihoidliku sissemaksega.