ANALÜÜS | OTSAST PEALE! Valitsus hakkab lappima riigi auklikku rahakotti

Mullu septembris väisas valitsus koos taustajõududega mõnel päeval Vihula mõisa, et saada paika järgmise nelja aasta riigieelarve plaanid. Väljasõit läks maksma üle 17 000 euro. Neli kuud hiljem kogunetakse uuesti, et plaane värskendada. Seekord tehakse seda tagasihoidlikumalt. Eesti põhjaranniku pärli asemel kohtutakse Toompea põhjaserval Stenbocki majas, kus peaminister igapäevaselt toimetab. See on ka sümboolne, sest läbirääkimistel on kandev roll valitsusjuhil, kes peab laveerima otsuste ja soovide virvarris.