ÕL VIDEO | Mihhail Kõlvart olukorrast Keskerakonnas: peale Ratase tänast otsust saab rahulikult edasi liikuda

Mihhail Kõlvarti sõnul oli küsimus pigem selles, kuhu erakonda Jüri Ratas läheb, mitte kas ta läheb. Läbirääkimiste käimine alates oktoobrikuust oli talle teada, ja et need toimusid nii Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega. Ratase valik võib olla seotud sellega, et Isamaaga oli pikk koostöö.

Kõlvart ütles, et Tallinnas jätkub hea koostöö sotsiaaldemokraatidega, kuid ollakse valmis erinevateks stsenaariumiteks. Kõlvart ütles, et volikogus pole ühtegi keskerakondlast, keda saaks lihtsalt „üle osta“.

„Jüri Ratas on erakonna endine esimees ja peaminister, kellel on suur mõju erakonnas,“ ütles Kõlvart ja tunnistas, et lahkujaid võib veel olla, kuid rohkem on neid, kes soovivad jääda. „Peale tänast otsust saab rahulikult edasi liikuda ja intriigi enam pole – läksid need, kes minna tahtsid.“