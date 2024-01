MAMMI TÕMBAB PEA LIIVA ALT VÄLJA | Ene Pajula: nagu ei pane ainult raha naisi sünnitama, nii ei too pelgalt kõrgem palk noori kooli

Millest mõtleb mammi, kui õpetajate streik on vallutanud kõik ühiskonna meeled? Eks vist sellest, et nii, nagu me pole 30 aastat tahtnud märgata seda nö venelaste probleemi, oleme pistnud pea liiva alla ka kasvavate haridusprobleemide eest. Lootuses, et ehk kaovad kõik mured aja jooksul iseenesest. Aga tundub, et ei kao.