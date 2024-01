ÕL VIDEO | Jüri Ratas teatas Keskerakonnast lahkumisest ja Isamaaga liitumisest: ilmselt on lahkujaid veel

Jüri Ratas ütles pressikonverentsil, et tema aeg Keskerakonnas on läbi saanud. Äriregistri andmetel on Ratas tänase seisuga juba Keskerakonnast välja astunud.

Ratas ütles, et tema nägemus Eesti käekäigust ei ühti eriti pärast 24. veebruari 2022, kui algas sõda Ukrainas, enam erakonna juhtivate poliitikutega. Ratas tänas kõiki, kellega on erakonnas ühist teed käinud.

Ratas on kriitiline valitsuse suhtes, öeldes, et majanduslanges süveneb ja inimeste toimetulek väheneb. „See on vastutustundetu riigijuhtimine.“ Ratas ütles, et peaminister on maailmameister süüdlaste otsimisest, kuid palki enda silmas ei näe.

Ratas sõnas, et tema soov ja kutsumus on poliitikas jätkata. Ratas liitub erakonnaga Isamaa. „Mulle läheb väga korda, et meie rahvaarv kasvaks. Noortel peredel peab olema kindlustunnet siin oma lapsi kasvatada. Usun, et Isamaa on reaalselt sellele koalitsioonipoliitikale alternatiivi pakkuv jõud.“ Ratase sõnul oli tal kodus isamaaline kasvatus.

Ajakirjanike ette astus ka Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kes ütles, et Ratase liitumine on hea uudis. Reinsalu ütles, et ta usaldab Jüri Ratast kui inimest.

Ajakirjanik küsis, et kas europarlamendi valimistel peaks nimekirjas esimene olema Riho Terras või Jüri Ratas. Ratas vastas, et talle pole oluline olla valimisnimekirjas esimene, kuid on oluline kandideerida.