Jordaanias sai droonirünnakus surma kolm USA sõdurit ja 25 vigastada. Biden hoiatas kättemaksu eest

USA president Joe Biden ütles, et kuigi fakte alles kogutakse, korraldasid rünnaku Iraani toetatud Süürias ja Iraagis tegutsevad sõjaväerühmad. See on esimene kord, kui USA sõdurid tapetakse piirkonnas pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut Iisraeli vastu.