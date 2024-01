VIDEO | Meeleavaldajad loopisid Mona Lisa maali supiga

16. sajandist pärinev Leonardo da Vinci „Mona Lisa“ on üks maailma kuulsamaid kunstiteoseid ja seda hoitakse kuulikindla klaasi taga, nii et tõenäoliselt ei saanud teos kahjustada, kirjutab BBC.

Sotsiaalmeedias ringlevalt videolt on näha, et kaks protestijat nõudsid õigust tervislikule ja jätkusuutlikule toidule, öeldes, et „meie põllumajandussüsteem on haige“. Muuseumi töötajad paistavad sellisteks olukordadeks olevat hästi valmistunud – protestiaktsiooni püüti stendidega teiste külastajate eest varjata.