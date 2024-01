Ainult naistele mõeldud jõusaali pärast kaevati võrdse kohtlemise volinikule

„Volinik on arvamusel, et ainult ühele soole mõeldud jõusaal ei diskrimineeri teise soo esindajaid juhul, kui sellise saali avamisel on eesmärk luua turvaline ruum ühele või teisele soole, et tagada varasemast kogemusest, näiteks ahistamisest, tekkida võiva ärevuse või ebamugavustunde ärahoidmine treenimisel. Lisaks on oluline, et see ei ole ainuke jõusaal, mis asub mõistlikus kauguses treenija igapäevategevuse piirkonnas,“ kirjutas võrdse kohtlemise volinik Christian Veske oma seisukohavõtus.

Õhtuleht on varem kirjutanud, et treeningsaali omanikud Andra Heinat ja Karmen Meier asutasid vaid naistele mõeldud jõusaali, sest nägid, et huvi vaid naistele mõeldud treeningsaali vastu on suur. Mõnda aega Soomes elanud Karmen põhjendas, et põhjanaabritel on ka kõige tavalisematel kommertssaalidel eraldi naistetuba. „Seal oli alati nii chill ja tore. Vahet üldiselt polegi, kas keegi sind vaatab või ei vaata – minu jaoks olid hirmsad need suured musklis mehed. Ja siis lähed sinna, et hakata nende keskel mingeid asju tegema... Selles naistetoas oli aga hoopis teine õhkkond. Mul on probleeme ärevusega ja rahvarohketes kohtades olemisega. Eestisse tagasi tulles ja kommertssaalides, kus on palju inimesi, käies hakkasin tundma paanikat. Ma ei tundnud end hästi,“ avaldas ta.