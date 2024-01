Soomes valitakse presidenti, eelhääletuse võitis Alexander Stubb

Eelhääletusel jäi teiseks kunagine välisminister Pekka Haavisto Roheliste erakonnast 25,8 protsendiga. Kolmas on erakonna Põlissoomlased kandidaat Jussi Halla-aho 16,2 protsendiga. Talle järgneb Keskerakonna kandidaat Olli Rehn 15,5 protsendiga häältest.

Kui esimeses voorus ei õnnestu ühel kandidaadil teisi ülekaalukalt võita, siis korraldatakse teine voor. Selles lähevad vastamisi kaks enim hääli saanud kandidaati. Kui tuleb teine voor, siis see toimub 11. veebruaril.

Eksperdid ennustavad kõrget valimisaktiivsust. „Euroopas käib sõda ja meedias on palju halbu uudiseid. Me elame väga tormises maailmas. See paneb inimesi mõtlema demokraatlike õiguste ja nende kasutamise olulisuse üle,“ ütles justiitsministeeriumi valimiskoordinaator Artos Jääskeläinen.