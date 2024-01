VIDEOD JA FOTOD | TÄISKUU AVAS TARTLASTE TŠAKRAD! Purupurjus mehed varastasid Tartu kaubanduskeskusest mannekeeni ja solvasid teismelisi

„Ma ei tea, kas tegu on täiskuuga või kultuuripealinn on vallandanud tartlaste tšakrad, aga täna on Tartu tänavatel näha järjest joodikuid ja hullumeelseid,“ tõdeb Õhtulehe piltnik Maria Kilk, kes oli parajasti linnas toimuvat pildistamas, kui talle jäi silma eriskummaline vaatepilt.