Eesti toidupiirkond 2024

Madis Kallas Foto : Martin Ahven

„Juba üheksa aasta pikkune tava valida aasta toidupiirkond on näidanud, et projekt on tõeline koostöö- ja innovatsioonikiirendi piirkonna toidutootjatele ja -pakkujatele. Toidupiirkonna aastast on välja kasvanud mitu toredat algatust: Peipsi toidu tänav, ürituste sari „Vananaiste suvi Hiiumaal“ ning avatud triiphoonete ja aedade päev Põhja-Eestis,“ rääkis toidupiirkonna projekti eestvedaja Kerli Nõges.