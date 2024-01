Mihhail Kõlvart põhjendab linlasi häirinud venekeelset muusikat: linn ei kavatse kehtestada keelatud teoste nimekirja

Aastavahetuskontserdi korraldajaks oli jõuluturgu korraldav eraettevõte 5+ Capital OÜ. Venekeelset pala mängis DJ Aivar Havi. Jõuluturu leping ei näinud Mihhail Kõlvarti sõnul ette aastavahetusel kontserdi korraldamist, ettevõte taotles selleks eraldi avaliku ürituse luba. Loa taotlemisel ei nõuta ürituse korraldajalt kultuuriprogrammi kooskõlastamist, programmi sisu eest vastutab korraldaja.

„Mul on väga kahju, et Tallinnas toimunud avalikul üritusel kõlanud muusikavalik kedagi häiris. Sellegi poolest, Eesti vabariigis oleks demokraatiaga asjad päris halvasti, kui omavalitsusjuhid hakkaksid DJ-de muusikavalikut määrama,” selgitas Mihhail Kõlvart. Linnapea sõnas, et Tallinnas ei saa esineda artistid, kes ei tohi sõja toetamise pärast Eestisse siseneda. „Tallinn ei ole kehtestanud ega kavatse täiendavalt kehtestada keelatud teoste või keelatud heliloojate nimekirja,” teatas ta.

„Saan aru, et Ukrainas toimuva sõja foonil võib tunduda hea mõte kõik, mis toimub vene keeles, ära keelata, aga mina seda paraku ei toeta. Loomulikult ei ole tolereeritav vaenule ja vägivallale üleskutsuvate teoste esitamine, aga muusika esitajatele peaks jääma vabadus koos vastutusega valida muusikat nii nagu meil on vabadus teha elus erinevaid valikud,„ selgitas Kõlvart. „Ma ei kujuta ette, et looksime eeltsensuuri või komisjonid, kus peaks kooskõlastamas käima, millist muusikat on kavas publikule esitada.“