PANE VAIM VALMIS! Kas tehisajud hakkavad meid valeuudistega üle külvama?

USA New Hampshire'i osariigi elanikke tervitas sel esmaspäeval telefonile vastates ei kellegi muu kui president Joe Bideni hääl. „On tähtis, et säästaksite oma hääle novembrikuu valimiste jaoks,“ manitses riigijuht. Siis olevat käes see päris hetk, kui nende arvamus loeb – mitte teisipäeval, mil vabariiklikaste partei osariigis eelvalimisi pidas.