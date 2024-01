PRESIDENDIBALL | Valdo Randpere: peaministri otsus polnud emotsionaalselt ülesköetud naise eksimus või tahtlik solvang

Nädala algul, kui selgus, et president kutsub vabariigi aastapäeva vastuvõtule ainult väikese osa riigikogust, naeruvääristas ajakirjandus neid, kellele selline välistamine ei meeldinud. Põhjenduseks naeruvääristamisele oli [osades meediaväljaannetes] see, et tegemist olla ju presidendi isikliku peo ja seega tema isikliku otsusega, keda kutsuda ja keda mitte.