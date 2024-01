VÕIM, OHT JA SALAPÄRA! Georg Malvius: mõnel pool kummardatakse neid kui jumalusi ja kaitsjaid

Üks mu vaimustavamaid reise on mind viinud Galápagose saartele. Soovitan kõigil korra elu jooksul seal käia, kuid pidage meeles: need saared kuuluvad UNESCO maailmapärandi hulka ja külastajatel tuleb järgida rangeid nõudeid, et sealset habrast ökosüsteemi võimalikult vähe kahjustada.