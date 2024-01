„KUI LOOM ON HÄDAS, SIIS TA PEABKI SUREMA!“ Loomakaitsjad: talveunest ärganud siilide elu saab päästa!

Siilide talveund häirib kõige tõenäolisemalt sulailmadega lume sulamine ja sellest tekkiv vesi, nendib Madis Leivits, kes on maaülikooli veterinaararst ning õppejõud metsloomade meditsiini ja tervise valdkonnas. Leivitsa sõnul on Inglismaal siile uurides leitud, et noorloomad ei ole tihti piisavalt kogenud talvekorteri valimisel ja ettevalmistamisel. Nii ärkavad nad talveunest tihti seetõttu, et pesa on jäänud porilompi.