JUHTKIRI | Harjutusi vastlapäevaks

Nagu ikka, läks libedaks ootamatult, vähemalt nende jaoks, kes selle vastu võitlema peaksid. Retooriline küsimus „Kus on teedehooldajate silmad?“ kordub aastast aastasse nagu jõulujutlus. Ilm muutub väga kiiresti, masinapark on piiratud ja inimesi ei jagu, tuleb teedehooldajatelt vastu.

Samuti võiks aga küsida, kus olid juhtide silmad. Ka libedaga ei lahku jalg gaasipedaalilt ning pikivahe on nõrkadele! Sotsiaalmeedias ringlenud teekaamera videos kihutab 30tonnine kütuseveok tuimalt libedast kurvist välja ja omanik ning politsei laiutavad vaid meedias käsi – hää, et niigi läits. Samas on just raskeveokitega õnnetused ühed rängemad.

Kui on ikka libe, tuleb kasutada vastavaid vahendeid. Masinatel samuti. Kampaania korras promotakse küll lamellrehve, kuid nii mõnigi sõiduõpetaja ütleb – kui metsa vahel on kiilakas maas, on naeltest rohkem tolku, kuigi need on loodusele kulukamad. Tõsine mõttekoht.