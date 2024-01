USA suursaadik NATOs: Trumpi võimuletuleku suhtes ei maksa teha ennatlikke järeldusi

Küsitlused näitavad, et tõenäoliselt vabariiklaste kandidaadiks kerkiv Donald Trump on suurendanud edu demokraatide esindaja ja praeguse presidendi Joe Bideni ees. See on tekitanud ka siinpool Atlandi ookeani hirmujudinaid – mis saab siis, kui NATO-skeptikust Trump tõesti uuesti valituks osutub? Korduvalt on esile kerkinud sõnumeid, et Trumpi võiduga muutub USA ja NATO suhtlemine jäisemaks. Väidetavalt ütles Trump 2020. aastal Davosi majandusfoorumil, et Euroopat rünnaku puhul ei aidata ning et „NATO on surnud“.