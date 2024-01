KAS ESMASPÄEVAL TOIMUVAD TUNNID? Lapsevanem on hämmingus: „Ausalt öeldes ma ei tea. Lapsed ka ei tea.“

Kas lapsed saavad esmaspäeval kooli minna? „Ausalt öeldes ei tea,“ ütleb reede lõunapaiku Heigo, kelle peres on kaks koolilast. Kolme lapse ema Signe piilub e-kooli, kas streigi jätkumise või lõppemise kohta on tulnud mingi teade, kuid temagi vastus on sama – „Ei tea.“