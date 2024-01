Põhja-Tallinnas vigastas katuselt kukkunud jää möödakäijat

Kuna ilmaolud on muutlikud, siis tuletab munitsipaalpolitsei amet meelde, et kinnistu omanik on kohustatud kõrvaldama ehitiselt lume ja jää (sh jääpurikad) ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal kõnni- ja sõiduteel ohutu liiklemise.